LSM English：拉脱维亚在东部边境挖掘4公里壕沟

拉脱维亚正在沿东部边境建设波罗的海防线：当地正在挖掘反坦克壕沟，并安装被称为“龙牙”的混凝土障碍物。据LSM English报道，目前沿边境已挖掘4公里壕沟，“龙牙”已铺设在长5公里的路段上。

边境加固计划

第一阶段计划共挖掘89公里长的反坦克壕沟。首批27公里计划于明年春季完成。根据拉脱维亚国民警卫队的数据，工程将在冬季继续进行。

在巴尔维地区的一段路段，混凝土障碍物被布置为三排。每个构件重约1.5吨，高度略超过1米。随后将在那里挖掘一条深度略超过2米的反坦克壕沟。

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自然和人工障碍

拉脱维亚与俄罗斯和白俄罗斯的边境总长度超过450公里。防御工事不会沿全线修建：部分路段的沼泽、湖泊和茂密森林是重型装备通行的天然障碍。人工屏障设置在潜在敌方装备更容易通行的地方。

在巴尔维地区的一处路段，已挖掘宽度超过5米的壕沟；之后将增设“龙牙”。国民警卫队解释说，穿越壕沟需要填埋设备或战斗桥梁，而清除混凝土障碍物则需要其他专门系统。

到2029年，边境军事加固工程将获得3.03亿欧元拨款。这些资金计划不仅用于壕沟和混凝土障碍物，还将用于发展其他防御系统。

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