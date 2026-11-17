拉脱维亚国家航空公司 airBaltic 若无法在重组期间获得额外融资，可能会在12月上半月耗尽现金储备。届时，这家航空公司将无法继续运营，并将被迫启动清算程序，波罗的海新闻网络报道，消息援引提交至美国纽约南区破产法院的文件。

11月16日，该公司向法院提交了对部分2029年到期有担保债券持有人异议的回应。这些持有人反对向新贷款人授予对已为这些债券设定担保的资产享有优先权的担保权益。

融资争议

该航空公司财务顾问 Seabury Global Aviation Advisors 的副董事长斯特凡·克拉斯特夫在补充声明中表示，对运营预测和现金流预测的分析显示，如果没有剩余批次的DIP融资，资金将面临耗尽风险。airBaltic 正在Chapter 11程序框架内筹集这笔融资。

airBaltic 需要获得法院许可，才能向新贷款人授予优先担保权益。这是获得最高1.25亿欧元的第二批融资以及最高5000万欧元的第三批融资所必需的。该公司称，其收到了三份融资提案，所有潜在贷款人均要求获得这一优先权。Chapter 11程序启动后，这家航空公司也寻求了替代方案，但没有收到不附带这一条件的提案。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

资产与听证会安排

该公司提议通过对额外资产设定较低优先级的担保权益，以保护债券持有人的利益。这些资产包括8架空客A220飞机、7台备用发动机和一台飞行模拟器。法院尚未决定这些措施是否足够，以及新贷款人能否获得优先担保权益。

克拉斯特夫估计，若 airBaltic 继续运营，债券持有人担保物的价值约为2.51亿欧元。根据他的计算，如发生清算，该价值可能降至2850万至5610万欧元。有关新融资优先权的主要听证会已从11月17日至18日推迟至12月9日，如有必要还将于12月10日继续举行。

法院已于10月批准了最高3.5亿欧元的DIP融资结构，但新贷款人担保权益优先权的问题仍未解决。airBaltic 表示，目前航班和旅客服务将按计划进行，现有机票和预订仍然有效。

关注我们在