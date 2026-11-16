加州大学洛杉矶分校的研究人员与莱斯大学的同事发现，在带有薰衣草精油香味的房间内完成任务的年轻人和老年人，其记忆力没有出现整体改善。不过，如果老年参与者是在最初的学习阶段而非第二个任务区块中首次闻到这种气味，他们对物体的回忆会更准确，News-Medical报道。

实验如何进行

研究招募了没有阿尔茨海默病迹象的健康年轻和老年志愿者。研究人员首先检测了他们的基础嗅觉功能。一些参与者进入扩香器散发薰衣草香味的房间，另一些人则进入无气味的房间。

志愿者在电脑屏幕上观看了两组日常物品图像，其中包括吹风机或番茄。在有香味房间中观看第一组的参与者，会在无气味环境中观看第二组，反之亦然。研究人员选择薰衣草，是因为这是一种常见的香味，人们可能会觉得它令人愉悦或不愉悦。

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首次接触香味的作用

暂停后，参与者会看到相同的、略有改变的或全新的图像。例如，在学习阶段为红色的吹风机可能会变成蓝色。这使研究人员能够评估对物体的总体识别能力，以及记住其细节、包括颜色的能力。

老年参与者更难回忆起细节，但香味的有无本身并未给年轻或老年志愿者带来具有统计学显著性的优势。同时，香味出现的顺序被证明对老年组尤为重要：在第一学习阶段闻到薰衣草的参与者，对所见内容的复现更准确。年轻参与者中没有记录到这种差异。

觉得该气味令人愉悦且起初嗅觉障碍较少的老年志愿者，也表现出更好的细节记忆。研究结果发表在《Frontiers in Aging Neuroscience》期刊上。作者认为，为支持老年时期的记忆，不仅感官刺激可能重要，首次感知这些刺激的时间和方式也可能重要。

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