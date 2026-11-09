日本自由民主党正考虑对该党四名议员采取纪律处分措施，这四名议员在众议院就一项降低食品税的法案进行表决前离开了议场。据《日本时报》报道，日本首相高市早苗政府支持的该法案已于周五获众议院批准。

议员的解释

自民党领导层要求前首相石破茂、野田圣子、船田元和古川禎久于周一提交书面解释。他们需要说明，为何在表决前离开议场，从而违反了党内路线。

石破茂在向党总部提交解释后表示，消费税收入应全部用于社会支出，包括医疗、老年人护理、养老金和儿童照护。四人在审议法案期间均对弥补税收收入减少的资金来源以及该倡议的有效性表示怀疑。

降税两年

该法案规定，从明年4月起，将食品税从8%降至1%，为期两年。预计这将导致每年税收收入减少5万亿日元，即316亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

自民党在众议院拥有三分之二席位，因此该法案毫不费力地获得了众议院支持。与此同时，反对党控制着参议院多数席位。该倡议的反对者可以援引未参加表决的有影响力自民党议员的立场。

党领导层的反应

自民党政策负责人小林鹰之强调，表决本应按照党内路线进行，党纪极其重要。据该报报道，领导层还担心，若该党不作出回应，与石破茂及其同僚持相同担忧的参议员可能会反对该法案。

高市早苗没有评价四名议员的行为，并表示这是他们个人的决定。她称，政府充满信心地提交了该法案，并将说明其意义和后果。

关注我们在