在美国，篮球运动员勒布朗·詹姆斯向纽约曼哈顿联邦法院起诉体育分析和投注研究应用程序Bron。他称，该服务未经许可，在广告宣传活动中使用了他的昵称以及由人工智能生成的运动员形象，Channel NewsAsia报道。

诉讼请求

詹姆斯在诉状中表示，他严格控制自己形象的使用，并选择自己宣传的品牌和项目。他请求法院禁止被告使用Bron这一名称，并判令支付补偿性和惩罚性赔偿，具体金额未说明。

该案被告还包括该服务的联合创始人阿尼什·古普塔和马克·佐格比。该媒体指出，Bron未回应置评请求。

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AI形象与投注

詹姆斯称，这则广告包含一个AI版本的篮球运动员，该形象使用他的声音说话，身穿印有昵称Bron和23号的球衣，带有他的纹身，并查看其他NBA球员的投注。诉状称，这错误地造成了詹姆斯正在进行或考虑对NBA比赛和球员数据投注的印象，而联盟规则禁止这样做。

Bron也被称为PlayVision，在App Store中被描述为一款体育分析和投注研究应用程序，提供赔率比较、球员和球队数据以及投注追踪。其介绍称，该服务不接受投注。詹姆斯还表示，他与预测市场平台Polymarket存在独家推广合作关系。

根据诉讼材料，詹姆斯的律师于11月5日向该服务的代表发送了一封要求停止侵权的信函。此后，该广告被撤下，用户被承诺将使用新名称。视频中还出现了篮球运动员卢卡·东契奇；根据诉状，他也发出了要求停止侵权的信函。

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