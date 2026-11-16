勒布朗·詹姆斯升至NBA历史助攻榜第三位——天空体育新闻

费城76人队球员勒布朗·詹姆斯升至NBA历史助攻榜第三位。在对阵印第安纳步行者队的比赛中，费城以131:124获胜；他送出11次助攻，得到15分并抢下6个篮板，天空体育报道。

助攻榜第三位

在第四节，詹姆斯助攻VJ·埃奇科姆，这是他职业生涯第12,092次助攻。因此，他在NBA历史榜单上超越了杰森·基德。在这一数据上，排在詹姆斯之前的只剩约翰·斯托克顿和克里斯·保罗。

詹姆斯下个月将满42岁，这是他效力76人队的首个赛季。他还是NBA出场次数、场上时间、命中运动战投篮数和运动战投篮尝试数的纪录保持者。

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第三节的连续得分

第三节，詹姆斯连得8分，帮助费城以82:73领先。在这段时间里，中锋塔科·法尔抢到进攻篮板，随后詹姆斯两罚全中。法尔还设置掩护，让詹姆斯得以突破至篮下。随后，这名球员又命中一记20英尺投篮并完成一次扣篮。

第一节，詹姆斯在与前76人队球员凯利·乌布雷二世的对抗中突破时遭遇一次凶狠犯规。这名球员短暂地捂着左手腕，但在比赛剩余时间里未表现出明显的伤势影响。

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