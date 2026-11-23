丹麦玩具制造商乐高计划在葡萄牙埃斯塔雷雅投资约10亿欧元建设一座新工厂。该工厂预计于2030年开始生产，满负荷运转后将提供超过1,000个就业岗位，Euronews报道。

面向欧洲市场的生产

该公司表示，新厂址将有助于满足欧洲、中东和非洲对乐高产品的需求。这座工厂将成为乐高在欧洲的第四家工厂，此前其生产设施位于丹麦、匈牙利和捷克。

工厂面积将为11.5万平方米，厂址用地将覆盖60公顷——大致相当于120个足球场的面积。该设施将制造和加工乐高积木，并包装成品套装。

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自动化与可再生能源

乐高首席运营官卡斯滕·拉斯穆森表示，埃斯塔雷雅工厂将成为公司自动化程度最高、技术最先进的工厂。他将选择葡萄牙归因于其靠近销售市场、交通连接便利、该国对可持续发展的重视以及拥有熟练劳动力。

建设计划于2027年上半年启动。乐高打算以可再生能源满足该工厂全部年度能源需求；其中约80%将由厂区内的太阳能电池板和储能系统提供。

新厂址将成为乐高在全球的第八家工厂。该公司还预计于2027年在美国弗吉尼亚州启用一座工厂和区域配送中心。

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