澳大利亚塔斯马尼亚州的工党反对派计划于本周向议会提交一项法案，首次对该州选举竞选支出设定上限。该倡议规定，一个政党每名候选人的支出不得超过5万澳元，澳大利亚广播公司新闻报道。

塔斯马尼亚工党领袖乔什·威利表示，此类规则应使选举成为理念的竞争，而非财力的竞争。他说，这些限制应保护政治免受大额资金影响，并为新的选举参与者和政党创造更平等的条件。

拟议哪些限制

塔斯马尼亚在议会下院设有五个选区，一个政党总共可提名35名候选人——每个选区7名。因此，按照拟议公式，一个政党的最高支出将为175万澳元。独立候选人拟被允许支出最多6万澳元，因为他们没有集中化的竞选活动。

对于第三方竞选参与者及其关联机构，拟设定7.5万澳元的上限。该上限将涵盖广告、帖子和传单、支付给顾问和机构的费用、民意调查、研究以及非现金捐助。同时，行政和运营支出，包括员工费用，将不计入其中。

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适用期限和制裁

法案规定，这些限制将在选举日前九个月开始适用；若举行提前投票，则自议会解散之日起适用。拟根据通胀对金额进行指数化调整，同时也将限制政党在单个选区的支出。对于超过上限的情况，文件规定处以超支金额两倍的经济罚款。蓄意规避规则将被界定为刑事犯罪，可能面临罚款和监禁。

反对派预计将在今年年底前将法案提交下院审议。威利预计，该州自由党政府和一国党将反对这份文件。支出上限已适用于塔斯马尼亚上院选举和地方选举，以及澳大利亚联邦选举和新南威尔士州、西澳大利亚州及澳大利亚首都领地的选举。

根据塔斯马尼亚选举委员会的数据，自7月1日起，工党申报的竞选支出为173万澳元，自由党为113万澳元，绿党为37.5万澳元。塔斯马尼亚大学教授理查德·埃克尔斯顿认为，这些限制能够减少大额资金对政治的影响。与此同时，公共诚信中心的杰弗里·沃森警告称，此类规则可能会显著有利于已拥有工作人员和议会办公室的现任政治人物。

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