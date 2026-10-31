澳大利亚维多利亚州工党承诺，如果再次当选，将开设20家免费牙科诊所。该州州长本·卡罗尔表示，该党将把此前竞选中承诺的10家机构增加至20家，澳大利亚广播公司新闻报道。

牙科诊所计划

该计划预计耗资2.3亿美元。这些诊所将为所有年龄段的人提供免费牙科服务。拟在巴拉瑞特、本迪戈、吉朗、拉特罗布谷、米尔迪拉和谢珀顿设立区域牙科中心。

该党还列出了可能设立新机构的郊区：班尤尔、布林班克、卡迪尼亚、凯西、丹德农、弗兰克斯顿、休姆、马里比农、梅尔顿、莫纳什、惠特尔西、温德姆、亚拉和亚拉山脉。卡罗尔表示，他的竞选巴士将访问全部20个拟议地点。

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反对党提议

反对党领袖杰斯·威尔逊则打算提出加快并扩大保护员工禁令的方案。按照联盟党的设想，此类禁令将禁止具有攻击性和暴力倾向的违法者接近他们此前伤害过的员工。

联盟党承诺，在州议会恢复开会后，将把引入临时保护禁令作为首批立法步骤之一。维多利亚州警方也可以代表受害者申请此类禁令，并且拟将该机制的适用范围扩大至商业场所、酒店餐饮业以及员工与公众接触的服务企业。

维多利亚州选举定于11月28日举行，提前投票将于11月18日开始。超过460万名该州居民已被列入选民名册。

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