澳大利亚维多利亚州工党在选举前提议，对年轻违法者实施最长12个月的康复性拘留。若政府再次当选，年轻人将被全天候安置在安全的青少年司法住宿机构中，ABC News Australia报道。

康复性拘留

拟议政策将适用于涉及轻微违法行为或中等程度违法行为的年轻违法者。犯罪预防部长保罗·埃德布鲁克表示，现行制度已规定可因严重犯罪拘留未成年人，但对于较轻的违法行为，没有有效的处置选项。

埃德布鲁克称，阿伦政府今年早些时候重新开放的马尔姆斯伯里青少年司法中心，可作为该计划的潜在设施。2025年10月，惩教服务部长恩维尔·埃尔多安将该中心恢复运营解释为：3月保释改革后，羁押率上升了46%。

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该设施可容纳100多人，重新开放时最初提供了30个名额。该计划预计五年内支出超过1.41亿美元。埃德布鲁克表示，该计划两年内可能覆盖近500名年轻人，其容量日后还可能进一步扩大。

反对党关于UFC的计划

与此同时，反对党自由党将重点放在墨尔本举办大型活动上。其领导人杰斯·威尔逊承诺，若获胜，将设立一项4000万美元的大型活动吸引基金，用于体育和娱乐活动。

已公布的计划包括让UFC赛事重返墨尔本。该提案还 предусматривает与TKO合作，TKO管理WWE和Zuffa Boxing。威尔逊表示，此类活动应当支持小企业并创造就业机会。维多利亚州选举定于11月28日举行。

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