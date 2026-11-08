在波兰波兹南，莱赫在波兰足球甲级联赛第14轮比赛中以2:2战平卢宾扎格莱比耶。主队在下半场补时第4分钟扳平比分：米哈乌·古尔古尔头球破门。Interia Sport报道。

雷古瓦梅开二度

莱赫控制了比赛开局阶段，但在中场休息前丢球。马尔切尔·雷古瓦在上半场补时阶段利用主队掷界外球时的失误破门。此前，扎格莱比耶门将兹拉坦·阿洛梅罗维奇完成了四次扑救，其中包括挡出古尔古尔和扬尼克·阿涅罗的射门。

第52分钟，帕特里克·瓦莱马克主罚点球命中，该点球是因他在客队禁区内被犯规而判罚。不过，仅仅四分钟后，雷古瓦第二次单刀面对门将马泰乌什·利斯，再次帮助卢宾球队取得领先，比分为2:1。

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补时进球

第82分钟，达米安·米哈尔斯基阻止了获得绝佳得分机会的阿涅罗。客队以10人完成比赛，但一直将领先优势保持到常规时间结束。莱赫凭借古尔古尔在90+4分钟的进球避免失利。

根据比赛统计，波兹南球队控球时间占72%，完成29次射门，其中11次射正。扎格莱比耶射门6次，4次射正。战平后，莱赫保持本赛季主场不败，但终结了在波兰足球甲级联赛的五连胜。

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