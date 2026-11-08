在尼泊尔，拉布拉多犬莱奥将因在博特科希洪灾后的搜寻工作中作出贡献而获得表彰。这只犬在受灾地区协助救援队20天，其中包括努瓦科特，在那里它发现了两具遗体、一具人类骨架和数个肢体部分。据《加德满都邮报》报道。

8月26日的洪灾造成近1,500人死亡，另有5,000多人仍被视为失踪。家属在加德满都的医院寻找亲人，并前往受灾的拉苏瓦和努瓦科特地区。

在犬类节日期间颁奖

莱奥将于周日在库库尔·提哈尔期间获得奖章。库库尔·提哈尔是提哈尔节中专门致敬犬类的一天。该奖将由警察副总监奥姆·拉纳颁发，他目前临时领导尼泊尔警察犯罪调查部门。

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尼泊尔警察部门有107只受训犬在服役。它们接受训练以搜寻嫌疑人、侦测武器和爆炸物、毒品，并在搜救行动中工作。该国每个省份都设有警犬单位。受训侦测毒品和爆炸物的犬只也被部署在机场，其他犬只则在边境检查站、特别行动中以及VIP人员保护工作中服役。

在犯罪现场工作

警方越来越多地在重大犯罪调查中使用警犬。特别是在加迪迈市对博拉·萨哈尼遇害案的调查中，一只犬嗅闻了犯罪现场的一件黑色连帽衫后，将调查人员带到苏博德·拉姆的住所。拉姆随后根据收集到的其他证据，因涉嫌谋杀被拘留。

与此同时，中央调查局的一名代表指出，犬只的效能取决于条件：大雨、犯罪现场人数众多，或追踪路线在河边结束，都可能妨碍其工作。根据警犬办公室的数据，在犯罪发生后的最初24小时内让犬只追踪线索效果最佳。

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