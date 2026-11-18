在英国，足球俱乐部莱斯特城提前终止了与加密货币赌场BC Game的协议，该公司此前是球队球衣正面的主要赞助商。此前，该公司宣布俄罗斯色情演员Eva Elfie为其品牌大使，《卫报》报道。

提前终止协议

11月18日，俱乐部表示，已提前结束与BC Game的合作，因为双方承认各自在商业优先事项上存在分歧。这项于2024年7月签订的协议原计划持续到赛季结束。

据该报报道，莱斯特直接向BC Game表达了对该公司与Elfie合作所带来后果的担忧。BC Game解释选择这位品牌大使时称，她在游戏社群中已拥有稳固的影响力。

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球迷反应

BC Game与这名色情演员的合作引发了Foxes Trust——莱斯特球迷组织——的负面反应。该组织表示，赌博和色情内容具有破坏性影响，并指出，通过赞助商将这两个领域结合起来，会使它们与足球俱乐部产生关联。

BC Game是一家在伯利兹注册的离岸公司，没有在英国运营的许可证。自2024年以来，该公司一直是莱斯特的主要赞助商。

在过去28天内购买带有BC Game品牌标识球衣的球迷，可选择更换球衣或获得全额退款。俱乐部还承诺支付退货的标准运费。

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