在波兰，国家队前锋兼队长罗伯特·莱万多夫斯基在华沙举行的新闻发布会上表示，他暂时还没有准备好就自己在球队的未来作出明确声明。他说，自四周多前上一次与媒体交流以来，他的立场没有改变。

据RMF24报道，这名38岁的球员正专注于即将到来的欧国联比赛。波兰队将于11月14日在布加勒斯特对阵罗马尼亚，三天后将在弗罗茨瓦夫主场迎战瑞典。距离欧国联第二级别赛事结束还剩两轮，波兰队以4分位列小组第三。

即将到来的比赛

莱万多夫斯基表示，球队前往布加勒斯特的目标是取胜，但他预计这场比赛会比10月2日的主场比赛更加困难。当时波兰队以6:0战胜罗马尼亚，而对手长时间少一人作战。

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这名前锋强调，国家队比赛始终具有声望性质，并希望波兰队能以最佳水平踢好接下来的两场比赛。他还表示，自己在芝加哥火焰感觉很舒适，并随队晋级MLS季后赛。这名球员说，由于新的现实和距离，他在美国的头几周并不轻松，但随着时间推移，他对在芝加哥的生活和训练的评价越来越积极。

阵容情况

波兰国家队主教练扬·乌尔班表示，球队在比赛前的人员情况良好。他说，其他所有球员都很健康并可供他调遣，而波尔图后卫扬·贝德纳雷克预计将很快与球队会合。

贝德纳雷克在波尔图对阵吉马良斯的比赛中被球击中头部后离场。俱乐部的检查没有发现可能妨碍他在近期代表国家队出场的伤病。不过，他将因累计黄牌而无法参加对阵罗马尼亚的比赛。

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