在德国多特蒙德，勒沃库森以2比1击败德甲领头羊多特蒙德，送给对手本赛季首场失利。埃塞基耶尔·费尔南德斯在第80分钟打入制胜球，Channel NewsAsia报道。

勒沃库森逆转取胜

多特蒙德凭借费利克斯·恩梅查的进球取得领先。这是他连续第三场德甲比赛取得进球。不过，勒沃库森创造了更多危险机会，并在比赛结束前略多于20分钟时扳平比分。

帕特里克·希克头球打入了个人在德甲的第100球。随后，费尔南德斯也在远门柱头球接传中破门，为勒沃库森在西格纳尔·伊杜纳公园球场赢得胜利。

在拜仁与汉堡0比0战平后，多特蒙德本可以将榜首优势扩大到4分。相反，多特蒙德与排名第五的勒沃库森之间的差距缩小至2分。

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弗赖堡与莱比锡战平

排名第三的弗赖堡在主场2比2战平RB莱比锡后，未能登上积分榜首位。主队一度以2比0领先：伊戈尔·马塔诺维奇在第11分钟利用门将马尔滕·范德沃尔特的失误进球，马克西米利安·埃格施泰因则凭借手球判罚的点球得分。

克里斯托弗·恩昆库通过点球为莱比锡缩小差距，打入球队本赛季联赛第33球。伤停补时第3分钟，克里斯托夫·鲍姆加特纳在14码处凌空射门扳平比分，终结了弗赖堡在各项赛事中的六连胜。

在当天另一场比赛中，奥格斯堡以4比0大胜霍芬海姆。客队在第20分钟因马茨·罗茨破坏明显进球机会被罚下后少一人作战。

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