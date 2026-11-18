韩国总统李在明在中国深圳会见中国国家主席习近平时表示，朝鲜半岛的和平与稳定是发展首尔与北京战略伙伴关系的必要条件。会谈于11月18日在亚太经济合作组织峰会期间举行。

据《韩国先驱报》报道，李在明强调，半岛稳定符合两国共同利益，并表示希望开展合作以实现和平共处。此次会晤在计划举行的三方峰会前夕举行，参加者包括习近平、美国总统唐纳德·特朗普和俄罗斯这一侵略国的总统弗拉基米尔·普京。

经济合作

李在明还表示，改善韩国与中国之间的关系应有助于深化合作。双方讨论了在双边自由贸易协定框架下就服务和投资进行的谈判。

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据该报报道，政府消息人士称，首尔和北京原则上同意完成这些谈判。2015年生效的自由贸易协定最初侧重于货物贸易。谈判将通过纳入服务和投资市场准入来扩大其覆盖范围。

贸易与交流

李在明表示，今年上半年双边贸易较去年同期增长近50%。他还预测，两国今年相互出行的人数将自2019年以来首次超过1000万人次。

习近平称中国和韩国是亲密友好邻邦和战略伙伴。他表示，北京愿加强与首尔的沟通与协调，维护全球生产链稳定，并推动完善全球治理体系。

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