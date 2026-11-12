在澳大利亚，自由党在发现保罗·林德曼在Facebook上发表了针对澳大利亚原住民的种族主义言论后，撤回了对其作为威廉斯敦选区候选人的支持。据澳大利亚广播公司报道，由于候选人提名已于周一截止，他的名字仍将保留在选票上。

使用化名发布的帖文

林德曼以Biddy Hu Biddy Hu的名字在一个Facebook群组中发布消息。该媒体称，这一化名可能与其游艇Biddy Hu II的名称有关。

在这些帖文中，他使用了针对澳大利亚原住民的贬损性词语。林德曼还写道，拥有“外国血统”的原住民应放弃其原住民身份。

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林德曼使用的其中一个词语，曾在维多利亚州早期殖民时期的法律中用于指代父母一方为非原住民血统的原住民儿童。这类规定被用来为将儿童与其社区分离辩护。维多利亚州尤鲁克司法委员会认定，允许强行将原住民儿童从其家庭和文化环境中带走的立法是一种种族灭绝行为。

政党和原住民代表的反应

维多利亚州条约机构Gellung Warl的联合主席贾兰·默里-杰克逊支持自由党的决定。他表示，该党正确地撤回了对一名使用种族主义和非人化语言的候选人的支持，这些语言与对原住民造成持久伤害的政策有关。

自由党领导人杰斯·威尔逊表示，该党在提名林德曼为候选人之前并不知道这些言论，并认为这些言论极具冒犯性。她指出，如果掌握这些信息，该党不会提名他。威尔逊还承认，林德曼仍有可能当选，但强调他已不再是自由党候选人。

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