德国自由民主党（FDP）领导层放宽了其对获得德国选择党（AfD）支持的投票所设限制。今后，FDP代表可以在AfD选票支持下推动自己的倡议，不过，与AfD达成协议或直接合作仍然不被允许。《明镜周刊》报道了该党领导层的新决定。

关于投票的新立场

根据新决议，FDP将根据具体议题的实质来决定其在投票中的行为，而不论其他政党是否支持该议题。拥有民选授权的党员原则上可自主作出决定。FDP一名发言人证实了Politico关于该决定的报道。

在文件的新版本中，并未直接提及AfD；取而代之的是笼统提到“极端主义政党”。同时，该决议单独保留了禁止与此类政党达成协议及直接互动的规定。

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2020年的此前决定

FDP于2020年2月通过的此前决议明确规定设立“反右翼屏障”，并拒绝在所有层级与AfD合作或依赖其选票。该决议是在图林根州选举后通过的，当时FDP政治人物托马斯·肯默里希凭借AfD的选票当选州长。在全国范围的愤怒反应后，他于数日后辞职。

FDP主席沃尔夫冈·库比基对Politico表示，该党有必要使其决定适应现实。他说，合理的提案应当得到落实，无论选票来自何处。6月，FDP秘书长马丁·哈根也表示，该党既不与左翼激进力量合作，也不与右翼激进力量合作，但不希望在投票时依赖AfD的行动。

目前，FDP在四个州议会中拥有席位：北莱茵-威斯特法伦州、黑森州、不来梅州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州。AfD在北莱茵-威斯特法伦州议会拥有12个席位，在黑森州拥有25个席位，在不来梅州拥有1个席位；在石勒苏益格-荷尔斯泰因州，该党未能跨过5%的门槛。

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