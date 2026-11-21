在美国，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，在议长投票后，他与共和党人吉姆·乔丹进行了简短交谈，后者将领导该院少数党。与此同时，杰弗里斯称，他至今仍未与总统唐纳德·特朗普和副总统J.D.万斯交谈。

据The Hill报道，杰弗里斯在接受《纽约时报》采访时表示，愿意与共和党人合作。据他所说，他与乔丹商定，待当前局势平息后再会面，讨论共同合作的可能性。

与共和党人的联系

在民主党赢得中期选举后，杰弗里斯正准备出任众议院议长。两党都曾公开表示愿意合作，但这名民主党人指出，他目前尚未与共和党领导人进行长时间交谈。

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他还表示，在特朗普政府官员中，他最常与国务卿马尔科·鲁比奥沟通，并与美国财政部长进行过交谈。杰弗里斯曾批评政府官员，其中包括此前表示，国防部长皮特·赫格塞思本应被弹劾。

民主党在众议院占多数

据该媒体报道，民主党在众议院至少赢得257个席位，并在参议院赢得9个席位，部分选区的结果尚未公布。杰弗里斯预计，民主党将在国会下院拥有约260个席位。

这样的多数使民主党能够在无需共和党人投票支持的情况下在众议院通过法案，尽管法案生效仍需要总统签署。特朗普在接受福克斯新闻电话采访时祝贺杰弗里斯获得这一职位，并表示期待与他合作。

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