在以色列，反对党民主党领袖亚伊尔·戈兰表示，他准备与超正统派政党合作，以组建取代总理本雅明·内塔尼亚胡的政府。阿纳多卢通讯社于11月8日报道。

合作条件

戈兰表示，他的政党寻求在相互负责的基础上与被称为哈雷迪姆的超正统派社区建立伙伴关系。他列出的条件包括征召哈雷迪姆男性入伍、提高该社区代表在劳动力市场的参与度，以及确保以色列所有儿童都能接受使其能够谋生的教育。

这位政治人士表示，以色列中产阶级已无法独自承担经济和安全负担。戈兰还表示，他尊重哈雷迪姆的生活方式，并期待他们同样尊重其他人的生活方式。他强调，合作提议并非无条件的。

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组建政府

此前，右翼反对党“以色列是我们的家园”领袖阿维格多·利伯曼撤回了对超正统派政党参与未来政府的反对意见，但仍反对由阿拉伯政党参与的联盟。

以色列总统艾萨克·赫尔佐格表示，他将委托“雅沙尔”党领袖加迪·艾森科特组建下一届政府。在磋商期间，代表议会120名议员中67人的党团推荐了艾森科特，而代表46名议员的党团支持内塔尼亚胡。推荐艾森科特的政党拥有48个席位，比议会多数所需席位少13席。

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