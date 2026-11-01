在以色列，左翼民主党领袖亚伊尔·戈兰已开始与阿拉伯政治力量谈判，讨论组建联合阵营以参与未来政府的组建。RMF24报道，消息援引以色列第14频道。

拥有27个席位的阵营

据该电视台报道，戈兰希望与共同名单和拉阿姆党就合作达成协议。这两支阿拉伯政治力量在拥有120个席位的以色列议会中共拥有19个席位。加上民主党，他们的阵营可望拥有27个席位。

预计该联合阵营将就加入未来政府或从外部支持该政府进行谈判。第14频道称，戈兰希望避免出现其他反对党只与一支阿拉伯力量达成协议、将另一支排除在谈判之外的情况。

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美国大使的反应

美国驻以色列大使迈克·赫卡比在接受Newsmax采访时表示，阿拉伯政治人士参与未来联盟将令人担忧。他还指责部分阿拉伯政治人士未谴责哈马斯于2023年10月7日发动的袭击。

与此同时，拉阿姆党领导人曼苏尔·阿巴斯和共同名单主席优素福·贾巴林曾多次谴责此次袭击。议会选举后，内塔尼亚胡总理的阵营及其反对者均未在以色列议会获得多数席位。RMF24称，与阿拉伯政党达成协议的替代方案之一是由利库德集团和主要反对派力量参与组成民族团结政府。

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