南非经济自由斗士党（EFF）领导人朱利叶斯·马莱马表示，他将其政治力量在2026年地方选举中支持率下降，与非洲人国民大会（ANC）和民主联盟（DA）在民族团结政府中的合作联系起来。据《每日马弗里克》报道。

马莱马驳斥了DA从EFF手中夺走选票的说法。他表示，选民自行选择了民主联盟，因为ANC在2024年全国和省级选举后开始在民族团结政府中与该党合作。他说，选民问道，如果ANC准备与该党合作并向其提供政府职位，他们为什么不该投票给DA。

总体支持率下降

在地方选举中，EFF获得180万张选票，占全国结果的6.26%。在2021年选举中，该党获得240万张选票，占10.31%。马莱马称这减少了612,326张选票，并承认EFF在全国支持率排名中从第三位降至第四位。

同时，他表示该党不会为其结果寻找借口。马莱马还批评了DA的约翰内斯堡市长候选人海伦·齐勒，指责她愈发自吹自擂。他强调，EFF不会允许自己在联合政府谈判中受到恐吓。

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赢得选区数量增加

马莱马表示，EFF获胜的选区总数从2021年的19个增加到37个。其中，该党首次赢得30个选区，并保住了另外7个。

EFF在西北省录得最大幅度的选区层面增长，从3个增至10个。在姆普马兰加省，该党2021年没有赢得任何选区，此次赢得了7个。在自由邦，其成绩从2个选区增至4个；在东开普省，则从零增至2个。在豪登省和夸祖鲁-纳塔尔省，EFF在每个省的代表席位均从1个选区增至2个。

马莱马还指出，该党首次在大城市的选区中获得当选议员：约翰内斯堡两个选区，以及布法罗城和曼贡各一个选区。在波洛夸内，EFF保住了2021年赢得的4个选区，并新增1个。据他所说，该党在48个市镇的支持率也有所上升。

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