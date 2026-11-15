在韩国，今年税务会计师资格考试第一名、34岁的韩元锡自愿到警察局，并承认使用搭载人工智能的智能眼镜作弊。据《韩国先驱报》报道，他在其律师李东浩的YouTube频道发布的视频中作出了这一表述。

韩元锡表示，他已向首尔警察厅提交书面供述，说明其行为的全部情况。他还就其行为造成的损害道歉。据该男子称，今年3月，他在注册会计师考试第一阶段时也使用了同样的方法。

异常高的成绩

韩元锡今年4月称，在第63届资格考试第一阶段中，他在400分中获得397.5分，160道测试题答对159道。他在四门科目中的三门获得满分：税法导论、会计学导论和商法。在公共财政科目中，他的成绩为97.5分。

他在税法导论中取得满分，尤其引起了考生的关注。根据韩国人力资源开发服务机构的统计数据，16,856名考生在该科目的平均分为30.18分，74.21%的人得分低于40分——这是通过该科目的最低门槛。

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疑虑出现后的调查

韩元锡还在考试笔试第二阶段中获得第一名，满分100分的平均成绩为82.87分，而及格分数为49.75分。他的成绩以及考试严格的时间限制引起了其他考生的怀疑：每场考试中，两门科目的80道题只有80分钟作答时间。

韩元锡此前否认作弊指控。疑虑出现后，政府机构和专业协会开始核查这些指控。总理韩松淑表示，对考试作弊零容忍；韩国注册税务会计师协会则请求主管部门展开调查。

今年共有6,606名考生参加考试第二阶段，其中722人通过，占考生总数的10.92%。

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