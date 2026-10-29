在伊斯兰堡，伊斯兰教士协会—法兹尔派（JUI-F）领导人法兹鲁尔·拉赫曼指责巴基斯坦联邦政府在开伯尔-普什图省实施省长统治和紧急状态时滥用宪法。他在国民议会发言时表示，该省的权力移交是通过“武力”而非民众意愿实现的，Dawn报道。

10月11日，联邦当局在开伯尔-普什图省实施了省长统治和紧急状态。政府解释称，这是因为省级当局据称故意退出反恐斗争。在总统批准联邦内阁的建议后，该决定根据宪法第232条和第234条作出。

呼吁制定民主宪章

拉赫曼表示，他对开伯尔-普什图省政府持有保留意见，但认为这种更换权力的方式不可接受。他认为，为此应当征询公民意见。这名政治人士还呼吁制定一项新的民主宪章。他表示，该宪章应保护国家免受违宪行为和可能发生的暴力影响。

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这名JUI-F领导人称，在同一省份不同地区同时实施省长统治和紧急状态可能是前所未有的。他显然指的是由委员会控制的12个地区采取的特别紧急措施。

政府回应

议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里回应称，开伯尔-普什图省的省长统治将持续六个月，而紧急状态仅在几个受恐怖主义影响的地区实施。他还表示，俾路支省的情况不同于开伯尔-普什图省。

乔杜里指责开伯尔-普什图省首席部长、PTI党代表苏海尔·阿夫里迪动用省级资源组织向伊斯兰堡进军。该部长还声称，阿夫里迪据称保护恐怖分子。拉赫曼表示，他的政党在反恐斗争中遭受了重大损失，其贡献和牺牲正被贬低。

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