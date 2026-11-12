朝鲜领导人金正恩视察了该国东海岸一座大型海军基地的建设情况，并要求在朝鲜劳动党规定的期限内完成工程。据《韩国先驱报》援引朝鲜官方朝鲜中央通讯社报道。

要求按时完成基地建设

金正恩在周三访问期间听取了指挥部门关于工程进展的报告。朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天陪同访问。

据朝中社报道，朝鲜领导人称建设现代化海军基地是与国家安全及维护其海洋主权有关的关键任务。他还指示尽快建立海军指挥中心、海军文化中心、舰队作战能力中心以及必要的基础设施。

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为被迁移居民提供住房

同一天，金正恩访问了江原道通川郡的新住宅区。据该国官方通讯社报道，当地正在建设一座大型海军基地。这些房屋在两个多月内建成，供因基地建设而被迫离开原有住所的居民居住。预计他们将于近期搬入新居。

在视察住房时，金正恩批评建筑行业创新不足、设计过度风格化。他呼吁更多关注住房质量以及居民的物质和文化福祉，而不只是看得见的开发扩张。

朝鲜未透露该基地的确切位置。对通川郡的访问引发了猜测，即该建设项目可能与长箭港有关——可能是建设一座新基地，也可能是扩建现有海军设施。

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