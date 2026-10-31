在达卡，国民公民党（NCP）领导人纳希德·伊斯兰警告称，可能会修建一条供印度经由孟加拉国通行的过境走廊。在2026年10月30日的一场集会上，他还呼吁以公平方式续签与印度的恒河水资源分配协议，该协议将于12月12日到期，《印度教徒报》报道。

数百名NCP支持者参加了集会。该集会主要是为要求内政部长萨拉胡丁·艾哈迈德以及电力、能源和矿产资源部长伊克巴尔·哈桑·马哈茂德·图库辞职而组织的，原因是他们被指未能维护法律与秩序，也未能解决天然气和电力短缺问题。

关于过境走廊的声明

伊斯兰表示，总理塔里克·拉赫曼领导的政府据称正寻求推动建设一条穿越孟加拉国的印度走廊。这些言论是在拉赫曼于10月26日至29日访问日本后发表的，访问期间双方同意将孟加拉湾工业增长带倡议提升为新的战略合作形式。

孟加拉国与日本达成的协议包括加强交通连通性、为自然灾害和地缘政治风险做准备、发展公私合作伙伴关系，以及为和平与稳定开展合作。日本还通过JICA机构资助孟加拉国东南部马塔尔巴里深水港的发展。日本官员此前曾描述一种区域互联互通模式，该模式将通过孟加拉国把印度东北部各邦与孟加拉湾及东南亚连接起来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

孟加拉国国务外交部长胡马云·卡比尔表示，在总理访日期间没有讨论第三国问题。他说，会谈重点是达卡与东京之间的经济伙伴关系。印度10月28日也表示，计划加强与日本的合作，其中包括涉及其东北部各邦的倡议。

恒河水资源协议

此外，伊斯兰威胁称，如果恒河水资源分配协议不能按保护孟加拉国份额的条件续签，将举行新的抗议活动。这项于1996年12月12日签署、为期30年的协议，规定了每年1月至5月旱季期间印度西孟加拉邦法拉卡大坝附近的河流水资源分配。

孟加拉国寻求达成一项新的或修订后的长期协议，其中包含保障其在旱季获得水资源份额的条款。印度表示，恒河水资源及其他54条共享河流的分配问题，均在成立于1972年的双边联合河流委员会中讨论。9月，印度外交部一名代表表示，关于该协议的技术磋商仍在继续。

关注我们在