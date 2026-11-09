巴基斯坦参议院反对派领袖呼吁不要卷入也门冲突——黎明报

在伊斯兰堡，巴基斯坦参议院反对派领袖阿拉马·拉贾·纳西尔·阿巴斯呼吁政府不要让该国卷入也门冲突，并专注于发挥调解作用。他表示，背离2015年获得一致通过的议会决议将损害巴基斯坦的国家利益，黎明报报道。

阿巴斯在由Majlis Wahdat-i-Muslimeen党组织的Shuhada-i-Muqawamat and Tajdeed-i-Ahd会议上发表讲话。他回顾称，巴基斯坦议会2015年一致决定不参与也门战争，也不向那里派遣军人。

以调解代替参与冲突

这名反对派政治人士质疑巴基斯坦介入冲突的依据，并敦促政府让该国退出他所称的危险局面。据他所说，也门向巴基斯坦提出了调解角色。阿巴斯表示，他已就此事的敏感性致信总理，也询问外交部长，巴基斯坦如何能够同时作为冲突一方并履行调解人职能。

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他呼吁当局致力于实现停火、谈判和地区和平，而不是让国家卷入针对另一个穆斯林国家的战争。阿巴斯还谴责了对也门的袭击，称也门民众因支持巴勒斯坦人及反对以色列的行动而受到惩罚。

关于地区安全的声明

阿巴斯在演讲中还谴责了他所称的美国和以色列对伊朗的侵略。他表示，这些袭击以及对伊朗最高领袖的杀害，旨在恐吓伊朗社会并迫使其投降，但在他看来，这一策略并未奏效。

这名政治人士声称，美国和以色列改变地区秩序、分裂国家以及消灭抵抗运动的计划，对地区和平构成严重威胁。他认为，这场冲突与该地区的未来、巴勒斯坦问题以及穆斯林世界的共同利益有关。

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