在坦桑尼亚，反对党CHADEMA领导人通杜·利苏开始绝食。《每日马弗里克报》报道称，据该党表示，在其律师被拒绝进入关押他的监狱后，他自周一以来一直拒绝进食。

绝食原因

CHADEMA发言人布伦达·鲁皮亚在社交媒体平台X上宣布开始绝食。该党首席法律顾问鲁格梅莱扎·恩沙拉对记者表示，利苏计划抗议与辩护律师交谈时缺乏隐私。据他所述，这违反了法院裁决。

坦桑尼亚监狱管理局发言人伊丽莎白·姆贝齐表示，该机构将很快提供有关利苏的最新信息。政府发言人格森·姆西格瓦未回应置评请求。

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叛国罪案件

利苏在2020年总统选举中位居第二，去年被控叛国罪。检方称，指控的依据是他的一次演讲，他据称在演讲中呼吁公众起义并破坏大选。该政治人物不认罪，其律师称该案带有政治动机。

坦桑尼亚选举委员会禁止CHADEMA参加选举，原因是该党没有签署行为准则。选举伴随着抗议和骚乱。政府调查委员会表示，投票后的暴力事件造成至少518人死亡，并将责任归咎于抗议者。法院将于11月6日公布利苏案的裁决。

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