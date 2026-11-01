南非PA领导人盖顿·麦肯齐表示，在11月4日地方选举后，DA可能需要依赖ANC，以维持其在西开普省若干市镇的执政地位。他在社交媒体平台X上发布的一系列帖文中写道，TimesLIVE报道。

谈判地位的变化

麦肯齐表示，随着越来越多政党表现出与ANC合作的意愿，DA在联盟问题上的谈判地位已被削弱。他将这一局面与2024年组建民族团结政府的谈判作比较，当时EFF和MK党排除了与ANC合作的可能性，而在他看来，这增强了DA的实力。

麦肯齐声称，如今EFF和MK党的言辞已经改变：它们据称准备考虑在没有DA和FF Plus的情况下参与政府。他认为，这将显著削弱DA影响未来联盟协议的能力。

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对市镇的预测

麦肯齐还指责DA在竞选期间对小党的态度疏远了潜在伙伴。他表示，相比之下，ANC被视为更可接受的联盟伙伴。

这位PA领导人预测，DA可能会失去在乔治、萨尔达尼亚湾、马齐卡马、斯泰伦博斯、开普敦都市区和斯韦伦丹的多数席位。他认为，在这种情况下，ANC将能够决定是否帮助DA重新在这些市镇执政。

投票后联盟的作用

麦肯齐还提到ANC总书记菲基莱·姆巴卢拉以及豪登省省长潘亚扎·莱苏菲对DA的批评。联盟协议可能决定由哪些政党管理那些没有任何政治力量获得单独多数席位的市镇。

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