在以色列，Yashar党领袖加迪·艾森科特表示，他无意拖延组建新政府的谈判，并计划将政府组成提交议会批准。这名前军方领导人受命在10月选举后组建内阁；选举既未让他的阵营，也未让代总理本雅明·内塔尼亚胡获得明确多数。

艾森科特在X上写道：“我无意让这件事拖延下去。在时机成熟时，我将把新政府提交议会批准，这是一个将由我领导的好政府。”Channel NewsAsia报道。

联合阵营内部存在分歧

艾森科特的阵营在议会拥有48个席位，而获得多数需要至少61票。其成员在组建联盟的方式上存在分歧：各方正在讨论与极端正统派政党、阿拉伯多数派名单达成协议，或与内塔尼亚胡共同组建民族团结政府。

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据该媒体报道，艾森科特允许在阿拉伯名单“拉阿姆”和联合名单的19名议员提供外部支持的情况下组建少数派政府。与此同时，属于其阵营的民族主义者阿维格多·利伯曼多次拒绝这一方案，并表示愿意与沙斯党和“联合妥拉犹太教”党合作。

可能组建少数派政府

艾森科特表示，如果有关广泛政府的谈判失败，他准备将关于紧急情况下少数派政府的提案提交议会表决。他说，届时每位议员都必须决定，是让新内阁开始工作，还是在内塔尼亚胡继续担任代总理的情况下进行新的选举。

他还表示，该国正处于“非常危险的局势”，并称军事优先事项与政治利益交织在一起，军事行动时间表也与政治日程交织在一起。以色列反对派成员怀疑，内塔尼亚胡可能会对伊朗发动新的军事行动，以破坏联合组阁谈判并继续掌权。

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