国民党领袖卡纳万将竞选卡普里科尼亚席位——《卫报》

澳大利亚国民党领袖马特·卡纳万宣布，他打算在下一次联邦选举中竞选昆士兰州卡普里科尼亚选区的众议院议席。据《卫报》报道，在议员米歇尔·兰德里决定结束政治生涯后，他将竞逐其腾出的席位。

卡普里科尼亚的竞选活动

卡纳万表示，他希望为自己的政党保住该选区，以便改变政府，并继续为昆士兰中部工作。他补充说，他不想为错失机会而后悔，并打算为竞选全力以赴，尽管这可能以他的政治失败告终。

驻扎在罗克汉普顿的米歇尔·兰德里上个月表示，她将退出政坛，并且不会参加下一次选举。

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可能的一个国家党候选人

卡普里科尼亚的选举可能会成为卡纳万与詹姆斯·阿什比之间的对决，阿什比是宝琳·汉森的全国主任。一个国家党的领袖本人排除了竞逐该席位的可能性，但没有说明阿什比是否会参选。

此前，在民调专家警告称，如果一个国家党保持其在民调中支持率上升的势头，卡纳万将有“零百分比”的机会保住其参议院席位的背景下，他被称为可能的众议院候选人。国民党参议员布里奇特·麦肯齐表示，如果一个国家党确实认真打算与工党竞争，就应当争夺工党的选区，而不是由联盟党所持有的席位。

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