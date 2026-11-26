自封的利比亚国民军领导人哈利法·哈夫塔尔周三首次对土耳其安卡拉进行正式访问，并会见了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安及其他高级官员。据France 24报道，哈夫塔尔的部队控制着利比亚东部海岸，他与一个代表团一同到访，代表团包括其儿子萨达姆·哈夫塔尔。

安卡拉会谈

土耳其总统府没有披露埃尔多安与哈夫塔尔闭门会谈的细节。根据土耳其外交部公布的照片，哈夫塔尔此前还会见了外交部长、能源部长、情报部门负责人以及该国军方领导层。

哈夫塔尔办公室表示，双方讨论了最新地区和国际事态，以及共同关切的问题。该办公室还称，双方讨论了在多个领域加强利比亚与土耳其合作。萨达姆·哈夫塔尔在Facebook发文称，此次会谈是加强互信的重要一步，也是土耳其与利比亚东部之间关系进入新阶段的开端。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

双方接触的变化

在利比亚内战期间，土耳其支持得到联合国承认的的黎波里政府，而哈夫塔尔控制着该国东部。安卡拉向的黎波里政府提供了无人机，帮助击退了哈夫塔尔部队2019年对首都发动的攻势。此后，土耳其也扩大了与利比亚东部当局的接触。

10月，土耳其主持了哈夫塔尔行政当局代表与的黎波里竞争对手政府代表之间的会谈。同月，利比亚东部议会批准了2019年签署的、与土耳其有关的争议性海上边界协议，该协议受到欧盟和多个东地中海国家的批评。

班加西附近的袭击

哈夫塔尔此次访问发生在利比亚东部班加西附近两艘俄罗斯船只遇袭三天后，乌克兰宣称对此负责。乌克兰表示，侵略国俄罗斯联邦的“水星”号轻型护卫舰在班加西港爆炸并沉没，一艘货船遭到打击。乌方还称，俄罗斯正在运输武器。的黎波里政府要求乌克兰作出解释，而利比亚东部当局则呼吁对有关乌克兰军人在该国境内存在的说法展开国际调查。

关注我们在