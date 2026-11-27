罗马尼亚社会民主党领导人索林·格林代亚努表示，由伊利耶·博洛让领导的上届政府留下了476亿列伊资金保障不足的支出和承诺。这相当于近100亿欧元，约占该国国内生产总值的2.5%。

财政部文件数据

据Romania Insider报道，这些数据在Antena 3 CNN节目中公布。该电视台援引一份财政部文件，并称该文件已落入其编辑部之手。预算详细执行草案文件的日期为11月24日。

据Antena 3 CNN称，该文件将476亿列伊列为资金保障不足的支出和承诺。其中，191亿列伊被标注为firm payments——文件中使用的正是这一表述。

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对赤字目标的风险

格林代亚努警告说，在这种情况下，罗马尼亚将极难在预算赤字目标范围内结束这一年。他表示，完成这一目标几乎不可能。

报道还指出，社会民主党在博洛让政府中一直是高级合作伙伴，直至2026年5月。上述估算是该政治人物的声明以及Antena 3 CNN的数据，后者援引了财政部文件。

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