在肯尼亚，Wiper Patriotic Front领导人卡隆佐·穆夏卡批评其盟友未能充分遏制总统威廉·鲁托在乌坎巴尼地区的政治影响力。他表示，总统的支持者正在基图伊、马查科斯和马库埃尼县积极开展竞选活动，而他的同僚则各自为战。

在马查科斯县参议员阿格妮丝·卡温杜于穆阿希尔斯举行的感恩及返乡仪式上，穆夏卡呼吁盟友联合行动。他表示，这将使他能够在2027年大选前专注于该国其他地区的工作；他希望在这次选举中获得联合反对派的总统候选人提名。

盟友之间的分歧

穆夏卡还对其支持者近期在内罗毕参加Linda Mwananchi运动秘书处开幕活动的人数偏少表示不满。据Nation Kenya报道，其盟友之间的内部争端使局势更加复杂。

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特别是，参议员卡温杜与马查科斯县长瓦维尼娅·恩德蒂关系紧张。县长的盟友、县执行委员会土地事务成员纳撒尼尔·恩甘加已寻求获得Wiper党的提名，与卡温杜竞争。前县卫生官员丹尼尔·云比亚和律师穆夏卡·卡拉也在争取同一提名。

鲁托在马查科斯的影响力

基洛梅选区议员萨迪厄斯·恩赞比亚表示，马查科斯尤其感受到鲁托的政治影响力。该县的八名议员中，有五人支持总统。恩赞比亚称，只有来自卡西亚尼的罗伯特·姆布伊和来自马通古卢的斯蒂芬·穆莱仍是穆夏卡的盟友，而马沃科议员帕特里克·马考已加入内罗毕参议员埃德温·西富纳的Linda Mwananchi运动。

基图伊县的内部竞争也加剧，参议员伊诺克·万布阿、基图伊女性议员艾琳·卡萨卢和马卡利·穆卢议员正争夺Wiper党的提名，以参加县长选举。前基图伊县长查丽蒂·恩吉卢加入竞选，使局势更加复杂。

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