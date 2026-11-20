亚太经合组织（APEC）论坛领导人在中国深圳举行的为期两天的峰会结束后，呼吁加强区域互联互通，并减少贸易和投资的制度性壁垒。阿纳多卢通讯社报道，相关声明是在论坛第33届经济领导人会议后发布的。

中国以“构建亚太共同体，实现共同繁荣”为主题主办此次峰会。与会者强调，互联互通有助于区域内货物、服务、资本和人员的流动。他们认为，这也能够支持更紧密的经济联系，以及开放、活力、韧性与和平的亚太共同体的长期增长。

交通与数字化

在《APEC互联互通蓝图》文件中，领导人呼吁加强陆路、海运和航空运输网络。他们还强调，需要确保人员和货物流动所需的安全、高效的海运、航空和多式联运连接。

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该文件 предусматривает加强交通系统的创新和数字化转型。建议研究的方向包括安全且受保护的自主和无人技术。与会者还呼吁减少制度性壁垒，以促进贸易、投资，并形成更加互联的区域经济。

经济合作

在《2026年APEC领导人深圳展望》声明中，与会者承认，世界正在快速变化，新的机遇与复杂的全球挑战同时出现。领导人表示，打算支持宏观经济稳定、生产率、经济活力和经济增长，使地区居民受益。

他们还重申致力于《APEC布城愿景2040》以及论坛作为区域经济合作主要平台的作用。领导人承诺将使APEC成为一个更加现代、高效和有效的发展理念平台。该论坛成立于1989年，汇集了21个经济体，包括中国、美国、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚、马来西亚和越南。

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