在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会世界领导人会议进入第二天也是最后一天，与会者预计将讨论提高城市应对气候变化韧性的措施，以及扩大建筑和交通领域电力使用的问题。

城市基础设施融资

各国政府、地方当局、企业和投资者将审议为节能建筑、电网升级以及保护城市免受极端天气事件影响的措施提供资金。预计当天将宣布新的融资和投资消息，阿纳多卢通讯社报道。

电气化是土耳其COP31主席国议程的优先事项之一。在城市中，这可能包括以电动热泵替代使用化石燃料的供暖，并转向使用电动公交车。随着清洁能源在电力生产中的占比增加，这些变化可能减少排放，而电网升级应有助于满足不断增长的电力需求。

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甲烷和商业论坛

领导人还将讨论减少甲烷和其他温室气体排放，以限制近期的升温。预计他们将评估此前承诺的落实情况，宣布新的承诺，并审议其融资机制。

11月12日，COP31商业论坛开幕，重点讨论私营部门在清洁能源、城市基础设施和气候变化适应项目融资及实施中的作用。联合国会议将于11月9日至20日举行：土耳其担任COP31主席国，澳大利亚则领导有关减排、适应和气候融资的正式谈判。

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