塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯与土族塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼就联合快速应对紧急情况机制的文本达成一致。据《Cyprus Mail》报道，该协议是在11月24日于尼科西亚缓冲区举行的面对面会晤期间达成的。

过境点仍是讨论议题

与此同时，双方未能就开放该岛两部分之间更多过境点达成一致。本月早些时候，双方同意同时开放两个新的过境点。

联合国表示，两位领导人评估了落实上次会晤商定的建立信任措施的进展，其中包括尽快开放两个已经商定的过境点。他们还继续讨论其他过境点及未解决的问题。

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教育和环境倡议

两位领导人还批准了双社群教育技术委员会的EduBites项目。此外，他们支持启动环境和教育技术委员会的联合项目“绿色塞浦路斯：迈向可持续未来的声音”（Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future）。

双方确认了在最初六个月期间为全岛举行宗教仪式制定计划的协议，并可予以延长。这项协议最初于5月达成。

赫里斯托祖利季斯和埃尔许尔曼还确认，他们准备尽快与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯会面。据该报报道，由两位领导人和古特雷斯参加的三方会晤可能在本月底前举行，最有可能在欧洲举行。

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