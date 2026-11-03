南非全国金属工人联合会（NUMSA）的地区领导人拒绝了全国官员作出的暂停其职务的决定。他们表示，对地区官员采取纪律处分应由地区执行委员会实施，而不是由工会全国官员实施，据TimesLIVE报道。

权力争议

NUMSA总书记欧文·吉姆和主席安德鲁·奇尔瓦周一要求地区代表撤回召开全国执行委员会特别会议的通知，并取消该会议。他们还呼吁不要以全国执行委员会的名义作出或执行任何决定。

地区领导人仍然举行了特别会议。他们成立的协调小组表示，全国官员没有援引任何章程条款，赋予他们取消为执行中央委员会决定而召集的会议的权利。该小组称，NUMSA九个地区中的八个地区派代表参加了会议。

相互作出的暂停职务决定

上周，全国官员召开了另一次全国执行委员会特别会议，并决定暂停地区领导人和工作人员的职务。他们被指控在“组织中制造混乱”。

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在此之前，东开普省、夸祖鲁-纳塔尔省、JC Bez、普马兰加省和塞迪本地区的代表不顾吉姆的立场，举行了中央委员会会议。在10月23日至25日举行的会议上，包括安迪莱·布洛科、恩科西纳蒂·马坎亚和安迪莱·恩基林瓜内在内的地区领导人决定撤销全国官员被授予的权力和职能，并成立协调小组。NUMSA全国领导层表示，这次集会不符合工会章程，因此不承认其决定。

关于代表的法院裁决

这场冲突与围绕普马兰加省代表的争议有关。劳工法院法官埃德温·特洛特拉莱马杰禁止NUMSA及其官员阻止该地区代表出席会议、参与会议和投票。法官还认定，奇尔瓦单独或与总书记共同试图排除普马兰加省代表团时超越了权限。

地区领导人计划于周二举行简报会，介绍特别会议的结果。吉姆称协调小组是虚构的，称该简报会未经授权，并表示全国官员是工会的合法领导层。预计NUMSA全国代表大会将在本月晚些时候举行，届时将选举新的领导层。

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