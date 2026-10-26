新加坡总统尚达曼和总理黄循财就约旦卡拉克省哈穆德村圣乔治教堂遇袭表示哀悼。10月23日的枪击事件造成至少9人死亡，另有约40人受伤。

葬礼队伍期间发生袭击

武装袭击者在一座希腊东正教教堂举行的葬礼队伍期间开枪。枪击发生后，袭击者逃离，约旦安全部队随即展开搜捕，Channel NewsAsia报道。

尚达曼总统在10月26日致约旦国王阿卜杜拉二世的信中表示，他对这起袭击深感震惊。他代表新加坡人民向遇难者家属表示哀悼，并谴责针对礼拜场所内平民的蓄意袭击。总统还指出，新加坡与约旦团结一致，共同打击任何形式、无论其来源为何的恐怖主义。

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约旦当局的反应

黄循财在致约旦首相贾法尔·哈桑的信中称，这起袭击是恐怖主义行为。他向遇难者家属表示哀悼，并祝愿伤者早日康复，同时强调要打击恐怖主义和宗教极端主义。

阿卜杜拉二世国王承诺将对袭击作出严厉回应。首相贾法尔·哈桑宣布全国哀悼三天，政府和公共机构降半旗。约旦针对礼拜场所的袭击较为罕见，该国基督徒约占总人口的2%至3%。

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