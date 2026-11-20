在中国深圳，美国、中国和俄罗斯联邦这一侵略国的领导人在亚太经济合作组织峰会期间举行了首次三方会晤。美国总统唐纳德·特朗普、中国国家主席习近平和普京确认，有意降低核风险，并计划增加石油产量。

与此同时，接受CNBC采访的分析人士指出，在一系列关键问题上缺乏具体成果。Blueshirt董事总经理加里·德沃尔恰克称，台湾是战略不确定性的主要来源，并指出朝鲜未被纳入有关核风险的三方声明。欧亚集团总裁伊恩·布雷默也指出，显著的政治姿态背后没有重大的实际决定。

贸易与技术

在三方会晤前，特朗普和习近平举行了今年第三次双边峰会。没有公开消息称双方就进一步降低关税、1月截止日期后的稀土原材料供应或技术竞争达成协议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特朗普告诉福克斯新闻，他与习近平交谈时简短谈及了英伟达。CNBC还报道称，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克没有与特朗普一同出席与峰会相关的主要活动。据该公司驻中国社交媒体代表称，马斯克于周四飞抵上海参观特斯拉工厂。

台湾与地区外交

台湾是APEC的21个经济体之一，在峰会上由宏碁集团创始人兼名誉董事长施振荣代表。这个实行自治、被北京视为其领土一部分的岛屿，并未成为此次活动的突出议题。台湾计划于11月28日举行台北市长选举及其他职位选举。

访问深圳前，特朗普到访菲律宾，并在东盟峰会期间以Quad形式会见了澳大利亚、印度和日本领导人。日本首相高市早苗称，Quad峰会正是外交周的主要成果。她还表示，日本对台湾的立场保持不变，并符合1972年《日中联合公报》。

关注我们在