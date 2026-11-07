2026年11月7日，利兹联在埃兰路球场进行的一场英超比赛中以1比0击败热刺。替补登场的诺亚·奥卡福尔在第79分钟打入全场唯一进球。正如天空体育新闻报道，这是利兹联六场比赛以来的首场胜利，而热刺的三连胜也就此终结。

替补登场后打入制胜球

奥卡福尔登场97秒后便取得进球。另一名替补球员哈里·威尔逊也参与了这次进球进攻。此前，利兹联曾有数次机会率先破门：多米尼克·卡尔弗特-勒温在角球后的头球被多米尼克·索兰克挡出，田中碧则将球射高。

第75分钟，热刺门将安东宁·金斯基扑出了肖恩·朗斯塔夫的射门，挽救了球队。补时阶段，利兹联门将詹姆斯·特拉福德扑出扬-保罗·范黑克的头球，这也是客队为数不多的危险机会之一。

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VAR审查博格尔事件

第34分钟，利兹联后卫杰登·博格尔在一次铲球中碰到了马蒂斯·特尔的跟腱。主裁判约翰·布鲁克斯没有出示任何卡牌，特尔因这一事件造成的后果在第43分钟被换下。

视频助理裁判对该事件进行了四分钟的审查，但没有建议主裁判到场边监视器回看。前英超裁判迈克·迪恩称，这次铲球应被判罚红牌。获胜后，利兹联升至积分榜第八位，超过了降至第10位的热刺。

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