在刚果民主共和国东部城市布滕博，曾从埃博拉康复的医生雷蒙德·卡塞雷卡·卡姆万加正在开展信息宣传活动，以说服居民相信这种疾病真实存在，并且患者可以康复。BBC News报道。这名医生在卡特瓦医院工作，他认为自己是在与一名患者接触后感染的，当时防护措施并不总是充分。

尽管家人恐惧仍接受治疗

这名医生称，最初的症状是口中发苦、头痛和全身不适。随后他的病情恶化，出现乏力、肌肉疼痛、呕吐和腹泻。由于布滕博缺乏快速检测设备，样本必须送往54公里外的贝尼市。由于该地区道路状况不佳，这段路程可能需要48至72小时。

在家中的第四天，卡姆万加决定前往埃博拉治疗中心。他的母亲马西卡·恩东戈和其他亲属担心，这家专门医疗机构是患者有去无回的地方。医生亲自要求同事穿上防护装备并将他隔离，他也没有从正门进入该中心。

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卡姆万加在医院住了13天。据他所说，治疗是对症治疗，主要旨在应对呕吐和腹泻，因为这些症状使他流失了大量体液。康复后，甚至医疗证明也没有立即消除亲属的恐惧：医生在21天内与家庭住宅中的其他住户分开居住。

反谣言行动

出院后，卡姆万加开始向布滕博居民讲述自己的经历，展示自己患病期间拍摄的照片，并正在撰写一本名为《拯救生命的代价》的书。他是刚果（金）本轮疫情中3031名埃博拉幸存者之一。根据报道中引用的数据，该感染已夺走5400人的生命，感染人数达到1.1万。

这名医生指出，信息宣传活动面临不信任：一些居民怀疑人道主义组织和医务人员从捐助资金中获利。卡姆万加还表示，他的手机收到过威胁，参与宣讲工作的人员也遭到袭击。他认同无国界医生近期发表的声明，即抗击埃博拉的资金正在消失，并称防护装备短缺。BBC已向刚果（金）当局寻求评论。

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