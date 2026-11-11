英格兰顾问医生暂停了原定于11月25日和26日举行的为期两天的罢工。英国医学会（BMA）工会表示，作出这一决定是为了与英国政府举行正式谈判。

据《卫报》报道，在与政府进行了18个月未能就关键问题达成协议的谈判后，BMA宣布罢工。7月，顾问医生投票决定采取罢工行动。

医生的诉求

争议问题包括自2009—2010年以来医生薪酬实际价值下降25%，以及要求将工作时间缩短10%。今年，顾问医生的薪酬提高了3.5%，但BMA强调，在过去17年中，他们的实际工资已减少四分之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该工会还将计划中的罢工与确保医生拥有足够的时间、认可和支持联系起来，以便为患者提供照护并防止职业倦怠。

与政府的谈判

如果举行罢工，顾问医生将只提供紧急医疗服务，这可能导致大多数常规和计划医疗服务延误。

BMA顾问医生委员会联合主席海伦·尼里和沙努·达塔表示，他们欢迎有机会启动正式谈判，并希望争端能取得突破。卫生大臣伊薇特·库珀称，暂停原定罢工的决定对患者和国民保健服务体系来说是个好消息，并表示她与BMA代表进行了建设性的交谈。

关注我们在