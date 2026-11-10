卡拉奇医院获得内镜超声设备——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇的真纳研究生医学中心（Jinnah Postgraduate Medical Centre，JPMC）获得了内镜超声（EUS）设备。该机构成为信德省第二家配备这项技术的公立医院。据《黎明报》报道，这套设备由制药公司Getz Pharma应JPMC胃肠病科的请求提供。

免费检查

医院代表表示，在私立医疗机构可能花费30万至40万巴基斯坦卢比的EUS检查程序，在JPMC将免费提供。这些服务将面向无力支付专业诊断费用的患者，包括来自卡拉奇、信德省内陆地区和俾路支省的患者。

内镜超声将常规内镜检查与高频超声相结合。该方法可获得消化道及邻近器官的详细图像，包括胰腺、肝脏、胆管和淋巴结。

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诊断与微创治疗

这项技术有助于发现胃肠道癌和胰腺癌、评估肿瘤扩散情况、检查不明原因的病理改变，并通过EUS引导下细针抽吸或活检采集组织样本。

JPMC胃肠病科负责人纳齐什·布特表示，该方法对于检查胰腺病变、消化道肿瘤和可疑淋巴结尤其有用。她说，EUS引导下活检可帮助确定恶性肿瘤的性质和分期，避免在开始治疗时出现不必要的延误。

该设备还可进行一些治疗性干预，包括引流与胰腺相关的液体积聚，以及某些胆管引流程序。这有可能减少对大型外科手术的需求。

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