利库德集团表示，已向以色列中央选举委员会提交775起投诉，涉及该党所称在阿拉伯人占多数的定居点投票站内有据可查的不当行为和舞弊企图。该党选举诚信事务代表萨吉·凯斯勒指责委员会据称为了维持高投票率而忽视有关违规行为的报告，《耶路撒冷邮报》报道。

有关可能违规行为的报告

当天早些时候，利库德集团曾报告称，阿拉伯地区的投票站出现620起有关异常事件和疑似违规行为的报告。该党称，这些信息通过其在全国超过1,500名代表组成的网络收集而来。

约三分之一的报告涉及记录选民个人数据，以及将信息传递到投票站外。利库德集团称，另有66起报告与选票和信封可能存在的违规行为有关。26起事件涉及核验选民身份以及投票站委员会成员行使职权时遇到困难，另有17起报告涉及暴力和威胁。

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关于信封失踪的声明

该党总部表示，法苏塔一处投票站有10个密封信封失踪。此外，据总部说法，在贾代迪-马克尔发现信封数量与登记选民人数之间相差11个信封。

利库德集团总部还批评了中央选举委员会总干事为防止人群聚集而发布的指令。该党认为，这一指示可能削弱对选民身份识别要求和投票程序的遵守。凯斯勒呼吁立即调查这些疑点，邀请独立观察员参与，并确保投票透明。

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