在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团在没有证据的情况下声称，选举疑遭窃取。公布的结果显示，其阵营在议会120个席位中获得53席。主要反对派获得48席，由阿拉伯人领导的政党获得19席，PBS NewsHour报道。

计票已经完成，但结果仍须获得认证，并于下周三提交给以色列总统。

核查干预嫌疑

以色列选举委员会主席、最高法院法官诺姆·索尔贝格表示，对可能存在外国干预有“严重怀疑”，并请求安全部门辛贝特进行核查。他在一封信中表示，无法证实这些说法。

此后，利库德集团称选举疑遭窃取，并将此与未经证实的外部干预说法联系起来。以色列媒体报道称，该党代表指控卡塔尔。多哈否认了这些指控，称其“荒谬且危险”。

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选举委员会表示，核查基于机密情报信息。其代理总干事丁·利夫内强调，调查不会影响将提交给总统的结果，也不涉及任何特定人群。委员会还表示，关于选举公正性受到系统性破坏的说法毫无根据。

组阁谈判

内塔尼亚胡的主要竞争对手、前总参谋长加迪·艾森科特指责利库德集团因败选而试图使结果失去合法性。阿拉伯政党代表也表示，针对以色列阿拉伯公民的煽动运动正在进行。

控制议会需要61席的多数。反对派力量有可能在阿拉伯政党的支持下组成这一多数。艾森科特曾表示，在特定条件下，他愿意与它们合作。在组建联盟的谈判持续期间，内塔尼亚胡仍担任政府首脑。

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