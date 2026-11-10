在西澳大利亚州，乳制品公司Mundella Foods的清算人正在审查总额超过200万美元的潜在不合理交易，以及可能在资不抵债状态下继续经营的情况。Mundella Foods及关联公司的债权人仍被拖欠1250万美元，澳大利亚广播公司新闻报道。

交易与债务

清算人Mackay Goodwin向公司监管机构提交的报告指出，他们发现了77.8万美元涉及董事的潜在不合理交易，其中包括频繁提取现金。清算人强调，需要进一步调查，以确定这些资金是否用于公司的运营，以及相关交易是否不合理。

清算人还发现，Mundella可能至少自2024年7月1日起就在资不抵债状态下继续经营，相关交易金额为130万美元。报告没有给出最终结论；继续调查需要额外资金。

作为优先债权人的员工，被拖欠近94万美元的工资、养老金缴款及其他款项。担保债权人另被拖欠300万美元，无担保债权人被拖欠850万美元。清算人告知债权人，海登·拉塞尔可能没有财务能力满足针对他的任何潜在索赔，而且在清算的这一阶段，向任何类别债权人付款的可能性都很低。

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资产出售

清算人还在审查，Mundella和Margaret River Dairy Company的品牌、房地产及资产以数百万美元出售给Artisanal Market，是否可能在经济上不合理。该交易于7月17日达成，距离债权人投票决定清算这些公司仅数周。卖方是作为抵押权人的私营信贷公司Bowral Capital。

资产于10月最终出售后，Bowral Capital获得585万美元，另一名担保债权人Bizcap获得近100万美元。清算人表示，这些资金甚至不足以全额偿还对这两名债权人的债务，因此其他债权人将无法从此次出售中获得任何偿付。

前董事海登·拉塞尔否认进行了不合理交易。他表示，自己是善意行事，将提取的资金用于企业运营和支付工资，并向企业投入了数十万美元的个人积蓄。Bowral Capital表示，其并非这些公司财务重组协议的一方，也没有义务向其提供额外资金。

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