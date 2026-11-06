根据2024年的数据，若全面遵守针对细颗粒物PM2.5设定的25微克/立方米新年均限值，中国本可避免约233,668例过早死亡。News-Medical援引北京大学医学部和中国环境规划院研究人员的研究发布了这一预测。

新标准与测算

2026年，中国修订了国家环境空气质量标准，将PM2.5年均标准设定为25微克/立方米。2026年至2030年期间设有30微克/立方米的过渡性限值。研究人员分析了2013年至2024年中国大陆PM2.5浓度、人口数量以及污染与死亡率之间关系的数据。

根据他们的估计，若在2024年全面遵守25微克/立方米的限值，与PM2.5相关的死亡人数本可减少16.1%。该估计的不确定性范围为198,354至270,734例死亡。相比之下，遵守此前35微克/立方米的标准本可避免53,985例死亡。

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对肺部和心脏疾病的影响最大

作者预测，在25微克/立方米限值情景下，慢性阻塞性肺疾病死亡率的降幅最为显著，可达22.8%。卒中和肺癌的该指标或可降低18.4%，下呼吸道感染可降低18%，缺血性心脏病可降低16%。

与此同时，与痴呆和2型糖尿病相关的预期死亡率降幅估计仅分别为1.4%和1.1%。作者特别警告称，由于证据基础较弱，有关痴呆的估计应谨慎解读。

污染水平变化

中国于2012年实施了35微克/立方米的PM2.5年均限值。研究数据显示，该国按人口加权的PM2.5暴露水平从2013年的62.8微克/立方米降至2024年的29.7微克/立方米。作者归因于PM2.5的死亡率占比在此期间从2015年的32.5%降至2024年的22.6%。

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