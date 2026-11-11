独立埃及媒体Mada Masr负责人莉娜·阿塔拉将于周三出庭接受埃及刑事法院审理。此前，这名记者于2024年被缺席判处一年监禁，该案将重新审理，法国24台报道。

缺席判决和罚款

阿塔拉被缺席认定犯有无证运营新闻网站和发布虚假新闻罪。她直到上个月才得知这一判决，当时她在另一起涉及类似指控案件的快速审理后获释。

在该案中，这名记者被处以300万埃及镑罚款，约合5.6万美元。法院还下令关闭Mada Masr，法国24台称其为埃及领先的独立媒体。阿塔拉表示，该媒体在八年间多次申请许可证，但这些申请多年来一直未获答复。

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联合国和人权组织的反应

联合国周二批评埃及新闻自由遭受的攻击加剧，其中包括对独立记者的迫害、起诉和打压。联合国人权事务高级专员办事处发言人塔明·胡丹表示，阿塔拉一案再次引发了对正当法律程序和公平审判的担忧。

在当局于9月逮捕事实核查平台Matsadaash全体员工后，国际特赦组织和其他人权团体称当前针对媒体的行动史无前例。6名记者仍被羁押候审，羁押期限已多次延长。联合国人权事务高级专员称，他们可能遭到酷刑，并被迫录制捏造的供词。美国立法者、欧盟以及135个人权和媒体组织也批评了埃及当局的行动。

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