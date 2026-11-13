作为红牛在一级方程式赛车中的第二支车队，Racing Bulls将在2027赛季保留阿维德·林德布拉德和利亚姆·劳森的车手阵容。据BBC Sport报道。

关于阵容的决定

红牛曾考虑用保加利亚F2车手尼古拉·措洛夫替换24岁的新西兰车手劳森。该公司决定再用一个赛季考察目前的这对车手组合。据BBC Sport报道，措洛夫明年预计将担任两支红牛车队的储备车手，尽管Racing Bulls官方公布阵容时并未提及他。

Racing Bulls领队艾伦·珀曼称这一阵容对车队而言是最好的，并强调了经验与雄心的结合。他表示，两名车手在整个赛季都展现了能力和潜力，并且无论个人还是作为搭档都取得了进步。

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车手成绩

劳森此前在2025赛季与马克斯·维斯塔潘一同效力于红牛主队，但两场比赛后被调回Racing Bulls。本赛季，当正式车手伊萨克·哈贾尔因手腕骨折康复时，他又代表红牛参加了荷兰、意大利和西班牙大奖赛。

19岁的英国车手林德布拉德在本赛季完成了一级方程式赛车首秀。劳森以13:9的比分在排位赛中领先队友，积分超过队友的两倍。Racing Bulls以114分位列车队积分榜第五名，领先Alpine 45分。

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